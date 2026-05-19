Радио Стара Загора отбелязва 90 години в ефир с празничен концерт

Първото извънстолично радио в България – Радио Стара Загора, ще отпразнува своята 90-годишнина с тържествен концерт на 20 май 2026 г. от 19.00 часа в Държавна опера – Стара Загора. В празничната програма участие ще вземат Михаела Филева, Военният Биг Бенд – Стара Загора с диригент капитан Цветомир Василев и Детско-юношеският народен хор „Жарава“.

Официалното редовно излъчване на Радио Стара Загора започва на 21 май 1936 г., а днес медията е сред най-разпознаваемите регионални гласове на Българското национално радио. Радиото остава в историята като първата радиостанция в Южна България и една от малкото обществени медии у нас, които никога не прекъсват своите емисии – дори по време на Втората световна война.

Началото на радиото в Стара Загора е поставено още през 1927 г., когато местният вестник „Дума“ съобщава за монтирането на първия радиоапарат в кафене „Бузлуджа“. Няколко години по-късно местният клон на радиолюбителския съюз „Родно радио“, ръководен от Антон Куманов, започва активна работа за създаването на собствена радиостанция. Решаваща подкрепа оказва и Старозагорската община, която предоставя сграда за нуждите на бъдещото радио.

На 20 май 1936 г. главният директор на радиоразпръскването в България Панайот Тодоров – Сирак Скитник подписва историческата разпоредба за пускането на Радио Стара Загора, а на следващия ден е осъществено първото официално предаване.

През десетилетията Радио Стара Загора се утвърждава като значима обществена и културна институция. Медията е трибуна за поколения журналисти, творци, музиканти и общественици, а ефирът ѝ съхранява паметта на региона и неговите духовни личности. Сред имената, оставили ярка следа в историята на радиото, са първият директор Стоян Паунчев, писателят Иван Хаджихристов и актрисата Мара Шопова – първият глас на радиото.

Особено ценен е музикалният фонд на Радио Стара Загора, който включва десетки хиляди записи на автентична народна и класическа музика. В студията на радиото са направени първите емблематични записи на народните изпълнители Стайка Гьокова, Петкана Захариева, Кичка Савова, Иван Шибилев и други. Фонотеката пази и най-богатия архив на Старозагорската опера, както и безценни записи на Анна Томова-Синтова, Веселина Кацарова, Стефка Минева, Чудомир, Петко Стайнов, Дечко Узунов, Веселин Ханчев, Пеньо Пенев, Юрий Гагарин и Марсел Марсо.

Днес Радио Стара Загора е една от петте регионални програми на Българското национално радио и излъчва 24 часа в денонощието в ефир и онлайн. С повече от 30 актуални предавания медията продължава да бъде важна платформа за регионална журналистика, култура, образование и обществен дебат.

През годините Радио Стара Загора получава редица професионални отличия за своята обществена мисия, журналистически проекти и принос към българската култура, сред които наградата „Сирак Скитник“ и отличието „Даниела Сеизова“.

Юбилейният концерт на 20 май е поклон към всички журналисти, музиканти, творци и слушатели, които през последните девет десетилетия превърнаха Радио Стара Загора в символ на професионализъм, устойчивост и обществена мисия.

