Стара Загора оживя в Европейската нощ на музеите

Изложби, творчески ателиета и музикални изпълнения събраха стотици

посетители в културните институции на града



Стара Загора се включи активно в Европейската нощ на музеите,

превръщайки вечерта в празник на културата, историята и изкуството.

Културните институции в града предложиха богата програма, която привлече

многобройни посетители.



В Регионалния исторически музей вечерта започна с откриването на

етнографската изложба „Моят етнографски свят 2. Събрано и съхранено за

поколенията от Румяна Механдова“.



Директорът на музея Петър Калчев приветства гостите с думите: „Тази

година акцентът в Европейската нощ на музеите е изложба, която представя

керамика и тъкани от края на XIX и първата половина на XX век –

свидетелства за богатството и красотата на българската традиционна

култура.“



„Признателни сме, че благодарение на усилията на семейство Механдови

можем да видим всичко това“, допълни Петър Калчев.

Румяна Механдова благодари на екипа на музея за подкрепата и

съдействието при реализирането на изложбата и подчерта, че в

експозицията са включени 98 керамични изделия, използвани във

възрожденска България.



По време на събитието директорът Петър Калчев връчи свидетелства на

дарителите на музея, които допринасят за обогатяването на музейните

фондове и за съхраняването на културното наследство.



За най-малките посетители беше организирано творческото ателие „Гиздави

ръчички“, в което децата изработваха рисунки и ръчно направени накити.



Празничната вечер продължи в Архитектурен комплекс „Музей на религиите“

с откриването на съвместната изложба на Художествена галерия – Стара

Загора и Регионален исторически музей – Стара Загора „Два погледа към

света. Борис Митов – светът в знание“.



Изложбата беше представена от д-р Катя Тинева-Гюрковска, директор на

Художествена галерия – Стара Загора, Петър Калчев, директор на РИМ –

Стара Загора, Джулиана Гутова, уредник в галерията, и Райна Антонова –

главен уредник в отдел „Нова история“ към РИМ – Стара Загора.



Диана Атанасова, началник на отдел „Култура“ към Община Стара Загора,

изрази възхищението си от мащабите на интелектуалния труд на двамата

автори, носещи едно и също име. Тя поздрави екипите на музея и галерията

за добрата комуникация, колегиалността и усилията при реализирането на

двете изложби.



„Надявам се, че тази изложба ще намери своето място и в други престижни

галерии в България. Стара Загора доказва, че е град със заслужено и

важно място в духовната ни история“, заяви Диана Атанасова.



Европейската нощ на музеите продължи с още интересни експозиции в музея

и художествената галерия, а кулминацията на вечерта беше впечатляващото

огнено шоу на формация Firefly в открития лапидариум на Регионалния

исторически музей.

