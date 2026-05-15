Стара Загора ще изпрати тържествено Випуск 2026 на Античния форум „Августа Траяна“

Община Стара Загора създава празнична организация за тържественото изпращане на абитуриентите от випуск 2026. На 23, 24 и 25 май от 17.00 ч. Античният форум „Августа Траяна“ ще се превърне в сцена на един от най-вълнуващите моменти за младите хора – символичния преход от класната стая към света на големите мечти.

В специално подготвеното пространство зрелостниците ще преминат по червен килим, разположен в югоизточната част на Форума, до бул. „Руски“. Предвидени са красиво украсен подиум, празнични декори, кътове за снимки и музика, които ще допринесат за атмосферата на трите абитуриентски вечери и ще създадат възможност всеки да запази спомен от този важен ден.

„Абитуриентските балове винаги са един от най-вълнуващите моменти - не само за младите хора, но и за целия град. Това е тържествен момент между ученическите години и новото начало“, каза зам.-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова.

По думите ѝ през 2026 година зрелостниците в общината са 1274 млади хора, които поемат по своя път с мечти, амбиции и надежди. „Искаме да дадем на всеки абитуриент усещането, че този ден е значим, че градът го вижда, подкрепя и се гордее с него. Защото тези млади хора са бъдещето на Стара Загора. И наш дълг е не просто да ги изпратим, а да им покажем, че тук винаги ще имат място, към което да се връщат“, подчерта още Чакърова.

Тази година най-много абитуриенти изпращат ГПЧЕ „Ромен Ролан“ - 210, ППМГ „Гео Милев“ - 131, ПГСАГ „Лубор Байер“ - 130, както и Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ и СУ „Максим Горки“ - по 104 зрелостници.

В празничните дни по червения килим ще преминат общо 1274 абитуриенти от 21 училища в Стара Загора.

Община Стара Загора пожелава на всички зрелостници смелост, увереност и вдъхновение по пътя напред, както и никога да не губят връзката с града, в който са израснали.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com