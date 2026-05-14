НЧ „Освобождение – 1884“ Шейново започва своя нов живот

С тържествена церемония в село Шейново бе дадено началото на строително-ремонтните дейности по проекта за обновяване на сградата на НЧ „Освобождение – 1884“.



Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 като част от Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на Община Казанлък.



Предвиждат се ремонт на покрива и фасадите, топлоизолация, подмяна на дограмата и осигуряване на достъпна среда.



Празничната програма започна с изпълнение на Даниела Сергеева и продължи с участието на децата от ДГ „Снежанка“ – филиал Шейново, учениците от ОУ „Д-р Петър Берон“, писателката Весела Консулова и Певческата група към читалището.



Сред официалните гости бяха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и заместник-кметът Аксения Тилева.



По време на събитието кметът Галина Стоянова подари на децата от детската градина и училището еднодневна екскурзия до Природонаучния музей в Пловдив. Стана ясно още, че предстои и ремонт на двора на детската градина.



Жителите на Шейново изразиха своята благодарност към ръководството на Община Казанлък за подкрепата и реализирането на дългоочаквания проект, който ще вдъхне нов живот на културното средище на селото.





