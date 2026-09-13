НЧ „Освобождение – 1884“ Шейново започва своя нов живот
Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027
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Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027
АГ болницата празнува 90-годишен юбилей
През 2024 г. в „Шейново” са се родили общо 2170 бебета
Присъди голямо обезщетение
ПРичината са разменените бебета
Първото заседание трябваше да се проведе днес
Какво реши Софийската районна прокуратура
Вчера започна делото, което родителите водят срещу родилния дом заради размяната
Трябва да се провери всяка една версия и възможност
В края на 2022 г. стана известно, че децата на две родилки са били разменени
Говори адвокатът на Севда Михайлова - Тодор Мангъров
Жената обяви, че това е последното й интервю и повече няма да дава изявления
Ще се стигне и до съд
Едното семейство вече внесе иск към болницата
Севда много тежко преживява нещата, каза адвокатът й
Още в петък шефът на болницата е наложил дисциплинарни наказания на трима служители
В "Шейново" обмислят нови механизми за контрол
Д-р Узунова, изписала и двете деца, е с голям опит, но все още няма обяснение как се е случило всичко
Шефът на "Шейново" проговори
Размяната е низ от нелепи случайности и може би грешка на човек, каза още той