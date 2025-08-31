Болница "Шейново" съобщи най-красивата новина за годината

От началото на годината повече бебета са се родили в столичната АГ болница "Шейново"

в сравнение с миналата година, отчете директорът д-р Румен Велев.

Лечебното заведение вече има нова апаратура с помощта на общината посочи д-р Велев пред БНР.

"Ние бяхме изпаднали в една изключително тежка ситуация, защото едната операционна маса ни се счупи и ние успяхме с много големи усилия да намерим маса от друга болница, иначе трябваше да спрем да оперираме. Благодарение на тези средства, които общината отпусна, ние закупихме две нови много висок клас маси, които са съвсем нова генерация, два нови анестезиологични апарата, също много висок клас. Закупихме и един ултразвук за рискова бременност", обясни д-р Велев.

На 17 септември в кино "Влайкова" столичната АГ болница "Шейново" ще отбележи 90 години от създаването си с прожекция на документален филм, който разказва историята на болницата.

