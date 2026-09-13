Люлка на надеждата обикаля България в подкрепа на преждевременно родените бебета
Кампанията „Малки стъпки на големи герои“ на фондация „Нашите недоносени деца“ обръща внимание на тревожните статистики и нуждата от национален регист...
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Кампанията „Малки стъпки на големи герои“ на фондация „Нашите недоносени деца“ обръща внимание на тревожните статистики и нуждата от национален регист...
АГ болницата празнува 90-годишен юбилей
Със силови мерки проблемът с ражданията сред малолетни и непълнолетни няма да се реши, смята медик
Скокък е от 30 до 80 процента
Цезаровото сечение е било прилагано най-често в Кипър и Румъния
Това е една от причините да бъдат обявени много по-малко раждания за 2018 година, твърдят от Министерството на здравеопазването...
Бебе № 1000 се очаква да се роди в "Майчин дом" довечера. Това съобщиха от Университетската АГ болница и уточниха, че за първите три месеца на годинат...
Лекарите от Тетевен можели да спасят бебето на Надежда със секцио Министерство на здравеопазването понижи нивата на компетентност на десет родилни от...
София. Две бебета са родени в МБАЛ-Шумен в сутрешните часове на 1 януари. От Родилното отделение съобщиха, че в 5.30 часа е проплакало момченце, с тег...
Смолян. Две бебенца са се родили в смолянската болница "Братан Шукеров" в Новогодишната нощ, съобщи дежурната акушерка в Родилно отделение Йорданка Др...
София. Раждаемостта през тази година се увеличава в сравнение с миналата. С 1125 повече са бебетата, които са дошли на бял свят до 15 юни в сравнение...
София. Направените аборти през 2012 г. в България се равняват на половината от ражданията през годината. Броят на абортите е намалял в сравнение с пре...
София. "Плашеща тенденция е, че тази година ще се родят 4500 бебета по-малко в сравнение с миналата, затова държавата трябва да завие по посока на май...