Люлка на надеждата обикаля България в подкрепа на преждевременно родените бебета

Всяко бебе, родено преждевременно, е малък герой, който се бори за живота си още от първия си дъх. В България стотици семейства всяка година преминават през това изпитание – време, в което надеждата, медицината и човечността вървят ръка за ръка. Именно на тези храбри деца и техните родители е посветена националната кампания на фондация „Нашите недоносени деца“ – „Малки стъпки на големи герои“.

Преждевременните раждания – нарастващ проблем, който не търпи отлагане

Всяко десето бебе по света се ражда преждевременно – статистика, която превръща недоносеността в глобално предизвикателство пред съвременната медицина. България, за съжаление, остава сред страните с най-висок дял на преждевременно родени деца в Европа. Според данни на Националния статистически институт за 2024 г., 9.38% от новородените са с тегло под 2500 грама, а по информация от Националната здравноосигурителна каса този процент надхвърля 12.

Разминаването в официалните данни отново подчертава необходимостта от национален регистър на недоносеността – ключов инструмент за изграждане на ефективна здравна политика. Фондация „Нашите недоносени деца“ от години настоява за създаването му, посочвайки, че без системен подход и достоверна база данни е невъзможно да се осигури навременна и адекватна грижа както за бебетата, така и за техните семейства.

„Малки стъпки на големи герои“ – послание, което обединява страната

В седмицата преди Световния ден на недоносените деца, който се отбелязва на 17 ноември, фондацията провежда националната си кампания „Малки стъпки на големи герои“. Пътуващата арт инсталация „Люлка на надеждата“ – символ на живота, обичта и грижата – премина през Бургас, Стара Загора, Пловдив и Варна, а от 11 до 16 ноември е разположена в Мол България в София.

Тя приканва посетителите да се снимат до нея и да споделят своето послание на съпричастност в социалните мрежи с хаштаг #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои. По този начин кампанията насърчава не само благотворителността, но и разбирането, че преждевременното раждане не е само лична драма, а обществен въпрос, който изисква постоянни усилия и държавна подкрепа.

Зад числата стоят човешки истории

През 2024 г. в България са се родили 53 428 бебета, като над 500 от тях са с тегло под 1500 грама – най-уязвимите пациенти, за чието оцеляване са нужни високоспециализирана грижа, модерна апаратура и огромна отдаденост. Коефициентът на мъртвораждаемост у нас е 5.6 на 1000 раждания – почти двойно повече от средното за Западна Европа. Неонаталната смъртност е 2.8‰, като в градовете е 2.5‰, а в селата достига 3.9‰.

Тези разлики показват, че мястото на раждане и достъпът до специализирана помощ остават решаващи за живота на най-малките пациенти. Макар абсолютните стойности да изглеждат ниски, зад тях стоят човешки съдби – семейства, които преминават през безсънни нощи, страхове и надежди. Именно затова всяко действие на системно ниво може да се превърне в шанс за живот.

Когато грижата продължава и след болницата

Зад всяка статистика стоят лица и истории. Психологът Ния Коновска, част от екипа на фондация „Нашите недоносени деца“, ежедневно работи с родители на преждевременно родени бебета във Втора АГ болница „Шейново“.

„Основният ми съвет към родителите е да не се страхуват да потърсят подкрепа. Времето, когато бебето е още в болница, е тяхното време да се погрижат за себе си, за да имат ресурс, когато бебето е у дома. Да останеш чувстващ и уязвим не е слабост – това е сила“, казва Коновска.

Нейната работа показва, че емоционалната подкрепа е неразделна част от грижата за недоносените деца. Именно затова фондацията съчетава медицинската помощ с психологическа грижа, за да подкрепи не само бебетата, но и техните родители в процеса на възстановяване.

Медиците – тихите герои зад героите

Екипът на отделението по неонатология във „Втора АГ болница Шейново“ ежедневно се сблъсква с границите на възможното. Д-р Зорница Малинова, началник на отделението, споделя, че работата с недоносените бебета е не просто професия, а житейска мисия:

„Ние се привързваме към децата, за които се грижим, понякога с месеци. Те стават наши деца, поне до момента, в който не си отидат вкъщи. Когато нещата не завършат така, както сме искали, ние съпреживяваме тъгата на семейството. Затова психологическата подкрепа, която получаваме чрез фондацията, е безценна – тя ни помага да останем човечни дори в най-тежките моменти.“

Тези думи разкриват истинското лице на медицината – не само като наука, но и като израз на съпричастност и отдаденост.

Финал с надежда и действие

Заключителното събитие на кампанията „Малки стъпки на големи герои“ ще се проведе на 16 ноември в Мол България в София между 11:00 и 14:00 ч. Инициативата ще включва срещи с неонатолози, психолози и експерти по ранно детско развитие, както и множество активности за деца и родители.

Онлайн благотворителната томбола, част от кампанията, ще продължи и по време на събитието, като всички събрани средства ще бъдат насочени към подкрепа на недоносените деца и техните семейства.

В свят, в който всяко новородено заслужава шанс за живот, „Люлката на надеждата“ напомня, че дори най-малките стъпки могат да променят съдби – стига да бъдат направени заедно.

