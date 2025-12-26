Кой чай ще ви развесели? Версията на диетолозите

Когато настроението ни се срине, често посягаме към нездравословни решения или изкарваме напрежението върху хората около нас. Според експерти обаче има далеч по-здравословен и работещ начин да пренасочим емоциите си. Една проста чаша чай може да се окаже неочаквано ефективно средство за успокояване и подобряване на психическото състояние.

Малкият ритуал с голям ефект

Приготвянето на чай не е просто механично действие, а цял процес, който сам по себе си действа успокояващо. „Процесът на приготвяне на чай може да бъде толкова полезен, колкото и самият чай“, отбелязва сертифицираният билкар Рейчъл Робинет, цитирана от Real Simple.

Според специалистите именно този ритуал – забавяне, аромат, топлина – подготвя ума за отпускане още преди първата глътка.

Зеленият чай – фаворитът на експертите

Сред всички напитки за подобряване на настроението, зеленият чай се откроява най-ясно. Причината е съчетанието от биоактивни вещества с доказан ефект върху мозъка.

„Зеленият чай е отличен вариант за поддържане на здравето на мозъка и дори може да помогне за забавяне на стареенето на мозъка благодарение на намаляващите стреса ефекти на аминокиселините L-теанин и аргинин. Той е богат на антиоксидантни катехини, особено EGCG, които намаляват възпалението, имат невропротективни свойства и са свързани с по-нисък риск от Алцхаймер и Паркинсон“, обяснява диетологът Максин Йънг.

Освен това зеленият чай има благоприятен ефект върху чревната микробиота, което допълнително влияе на психичното състояние.

Как действа върху настроението

Ползите не са само теоретични. „Полифенолите като EGCG подобряват настроението, като влияят върху невротрансмитерите, намаляват възпалението, регулират стресовата реакция и поддържат комуникацията между червата и мозъка“, допълва Йънг.

Изследванията показват още, че L-теанинът в зеления чай намалява тревожността и създава усещане за спокойствие без сънливост.

„Някои клинични проучвания показват, че биоактивните съединения в зеления чай могат да подобрят настроението чрез по-добър сън и по-ниски нива на възпаление“, добавя регистрираният диетолог Кери Хакуърт.

Любопитен детайл е, че дори ароматът на зеления чай сам по себе си е свързан с положителни емоции.

Когато кофеинът не е вариант

Зеленият чай съдържа кофеин, което го прави неподходящ за хора с чувствителност към него или за вечерна консумация. В тези случаи експертите насочват към билкови алтернативи.

„Ментата е успокояваща напитка без кофеин преди лягане. Чай от мента с малко мед е чудесен начин за повдигане на настроението, особено когато не се чувствам добре“, казва Хакуърт.

Йънг също препоръчва ментовия чай: „Обичам да пия чай от мента, когато имам нужда от ободряване. Ароматът на ментол мигновено прочиства ума и повишава енергията.“

В крайна сметка експертите са единодушни – независимо дали е зелен или билков, чаят е лесен, достъпен и научно подкрепен начин да се справим с лошото настроение, без да вредим на тяло.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com