Кафе или чай? Диетолог каза категорично кое е по-полезно

Както кафето, така и чаят имат доказани ползи за здравето, но трябва да се консумират умерено. Real Simple попита диетоложката Илана Мълстийн какво е по-добре да се пие: чай или кафе.

„Може да се твърди, че и кафето, и чаят имат потенциални ползи за здравето, но предимствата от всяко от тях зависят от фактори като вида кафе или чай, как се отглежда, метода на приготвяне и колко се консумира“, казва експертът.

Кафе - ползи за здравето

Доказано е, че пиенето на кафе има много ползи, включително намаляване на възпаленията и подпомагане на здравето на сърцето и червата.

„Кафето съдържа кофеин, за който е доказано, че помага за подобряване на концентрацията и когнитивните функции. Консумацията на кафе е свързана и с по-нисък риск от сърдечни заболявания и диабет. Проучване, публикувано в American Journal of Clinical Nutrition, установи, че редовната консумация на кафе е свързана с по-нисък риск от коронарна болест на сърцето. Мета-анализ на проучвания, публикувани в списание Diabetes Care, установи, че умерената консумация на кафе е свързана с по-нисък риск от развитие на диабет тип 2“, казва Мълстийн.

Ако страдате от тревожност или безсъние, трябва да бъдете изключително внимателни, защото кафето може да причини безпокойство или допълнително да наруши съня.

Чай - ползи за здравето

„Въпреки че чаят съдържа и кофеин и е доказано, че подобрява когнитивните функции и бдителността, наличието в него на аминокиселината теанин дава на чая допълнителното предимство за намаляване на стреса“, казва Мълстийн.

Зеленият чай е един от най-богатите източници на мощни антиоксиданти, наречени полифеноли, за които е доказано, че намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания и някои видове рак, каза тя .

Колко кофеин има в кафето и чая?

Чаша кафе от 230 милилитра съдържа около 95 милиграма кофеин, докато чаша черен чай съдържа около 50 милиграма, а зеленият чай съдържа около 30 милиграма.

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) препоръчва не повече от 400 милиграма кофеин на ден. Това е еквивалентно на приблизително четири чаши кафе, осем чаши черен чай или приблизително 13 чаши зелен чай на ден.

„Прекомерната консумация на кофеин може да доведе до повишена тревожност, безсъние, учестен пулс и високо кръвно налягане. Кафето е също така киселинно и много хора, страдащи от киселинен рефлукс и стомашно-чревни проблеми, трябва да го избягват“, обясни Мълстийн.

Симптоми на прекомерна консумация на кофеин:

· тревожност;

· треперене;

· главоболие;

· замаяност;

· дехидратация;

· пристрастяване.

