Затворените училища - най-болезненият белег на демографската криза

„Ако няма социална инфраструктура - детска градина, училище - няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места.“

С тези думи писателят и демограф Георги Бърдаров описа пред Нова телевизия най-болезнения резултат от демографската катастрофа в България.

Той подчерта, че страната ни е изправена пред ниска раждаемост, застаряващо население и обезлюдяване на цели региони – процес, който макар да се наблюдава и другаде по света, остава „наистина тъжен“.

„Това не е уникално само за България –

подобен спад се вижда в много части на света. Но въпреки че е нормален процес, той е наистина тъжен“, заяви Бърдаров.

Поколения, които растат в различна реалност

Демографът отбеляза, че днешните деца израстват в среда, напълно различна от тази, в която е живяло неговото поколение.

„Те не са по-лоши. Просто са различни – и това е нормално“, каза той с усмивка, подчертавайки, че промяната е естествена, но липсата на жизнена среда в малките населени места отнема възможността на младите семейства да се върнат или да останат там.

Лични истории и нов роман

Разговорът придоби и личен оттенък. Бърдаров сподели за трогателна среща на „Алея на книгата“, където млада двойка му разказала, че се е влюбила благодарение на един от неговите романи и че след месец им предстои сватба.

По повод новата си книга „Адажио за Мария“, която е сред най-продаваните за август, той призна: „Това е история, която ме докосва силно емоционално. Отдавна живее в мен и дойде времето да я разкажа.“

Авторът подчерта, че най-трудното в писането остава любовта „особено онази, която е невъзможна или преминава през сериозни изпитания“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com