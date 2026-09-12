България с план за Тараклия: инвестиции и българско радио за общността в Молдова
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
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Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Дойде краят на детската количка
Поиска от държавата много важна мярка
Има обаче и Ахилесова пета
Жените живеят по-дълго от мъжетенаймноговъв Видин
Раждаемостта продължава да пада, докато страната ни поставя рекорди по цезарово сечение в Европа
Географът настоя за връзка с диаспората и предупреди за манипулации сред младите
Големият рентген на ИПИ за 2025 г. разкрива новата география на богатството и бедността в България
Съседите с програма за демографско бъдеще
Пропаст между регионите разкри проучване на ИПИ
Това е положителен знак за развитието на региона
Всеки четвърти у нас е над 65 години
Реджеп Тайип Ердоган обяви инициатива "Десетилетие на семейството“
Обезлюдяването и липсата на социална инфраструктура обричат българските села и градчета на изчезване
Делът на възрастните в България продължава да се увеличава
Едно от решенията на проблема е свързано с развитието на модерна инфраструктура
Липсва интерес на младите хора към науката
Туризмът е пряк път за задържане на хората по родните им места
За първи път се поправя и тенденцията към намаляване на българите
България попада в групата от държави, които имат спешна нужда от реформа на системата