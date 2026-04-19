Бърдаров: България губи младите, но промяната вече се вижда

Георги Бърдаров, географ и преподавател в Софийския университет, отправи силни послания за бъдещето на България, ролята на младите и връзката с българите зад граница. В интервю за Нова телевизия той подчерта, че страната трябва да създаде реални условия за младите, за да останат, както и да подобри комуникацията с диаспората.

Според него именно българите в чужбина виждат по-ясно промените в страната. Изказването му идва на фона на изборния ден и дебата за посоката на развитие на България.

„Трябва да създадем условия за младите в България, за да останат тук, а за българската диаспора вече се развенчава митът, че няма да се върнат“, заяви Бърдаров. Той подчерта, че държавата не прави достатъчно за поддържане на връзка със сънародниците зад граница и добави: „България е навсякъде, където има българско сърце.“

По думите му вътре в страната често се подценява положителната промяна. „Ние сме потопени в средата тук и често не виждаме позитивната промяна. България се подобрява, но не с темповете, с които може би ни се иска. Българите в чужбина виждат тази промяна“, посочи той.

Бърдаров коментира и темата за разделението в обществото, като отбеляза, че противопоставянето Изток-Запад се използва активно в политическите кампании. „В такива кампании е популярно да има разделение, но имаме и в световен мащаб такова разделение, затова българските политици тук просто го повтарят“, каза той.

По отношение на младите избиратели експертът бе категоричен, че върху тях не бива да се прехвърля цялата отговорност. „Колкото и да са наясно със събитията, те все още са млади и са податливи на манипулация“, предупреди той, като допълни: „Те са много млади да поемат тази голяма отговорност, те да поемат изцяло развитието и промяната - няма как да стане.“

Въпреки това Бърдаров даде положителна оценка за поколението Z. „Те имат позитиви и негативи, повече са позитивите - те много остро реагират на фалша. Това е поколение, което вярва в себе си и в България и в бъдещето на България“, подчерта той.

