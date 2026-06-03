Съживяват въглищните райони. Най-важното решение за 3 области

Ключово решение за трите области с въглищни централи взема кабинетът "Радев". Възобновяваме работата по Плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще направим всичко възможно така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони, посочи премиерът Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Планът е част от европейския механизъм за декарбонизация и трансформация на въглищните райони. Той е финансиран чрез Фонда за справедлив преход и Програмата „Развитие на регионите“ 2021–2027, които осигуряват близо 2,9 млрд. лв. за трите области и прилежащите им общини.

Основната цел е икономическа трансформация, заетост, нови индустрии, рекултивация и намаляване на зависимостта от въглища.

За област Стара Загора планът предвижда привличане на нови производства – машиностроене, батерии, ВЕИ компоненти, индустриални технологии, развитие на индустриални зони около Стара Загора, Раднево и Гълъбово, подкрепа за малки и средни предприятия. Над 600 проекта вече са одобрени по линия на диверсификацията.

Предвиждат се още програми за обучение на работници от „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ-овете и създаване на нови работни места в зелени индустрии.

За област Перник планът предвижда прееход от въгледобив към леки индустрии, логистика, ИТ и услуги, развитие на индустриалната зона около Перник и ТЕЦ „Република“, програми за преквалификация.

За област Кюстендил идеята е привличане на нови производства в района на Бобов дол, развитие на агроиндустрия, хранителни технологии и малки производства, програми за преквалификация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com