Съживяват въглищните райони. Най-важното решение за 3 области
Кабинетът "Радев" започва разговори с кметовете
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Кабинетът "Радев" започва разговори с кметовете
На място са изпратени екипи на пожарната
Трус с магнитуд 2,7 беше регистриран в Старозагорско
Община Стара Загора също се включва в инициативата в подкрепа на Ники
Жители на Гълъбово и околните села излязоха на протест и блокираха ключово кръстовище
Иван Дерменджиев спаси дузпа и класира Ботев (Гълъбово) на 1/8 финал в турнира
Регионалната инспекция по околната среда и водите ще стартира административно-наказателна процедура срещу ТЕЦ "Брикел" заради допуснатото запрашаване...
Като причина хората посочват ТЕЦ "Брикел" и "черното езеро", където се складира пепелината от изгорелите въглища
Спортният комплекс „Енергия“ е с обща площ около 1800 кв. м. и включва площадка за стрийт фитнес, комбинирано игрище за бадминтон и тенис на маса, как...
Близо 400 ученици от Гълъбово са участвали в традиционния конкурс на ЕЙ И ЕС- България за изработка на най-оригинална мартеница
Сред най-очакваните прояви са конкурсът за най- добър винопроизводител и коронясването на тазгодишния Цар Трифон, които се организират от местния Клу...
В хода на семейната свада жената взела нож и го забила ав крака на мъжа си.
Кметът на Гълъбов Николай Тонев отмени бедственото положение, обявено заради големия пожар. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Kъм 14.00 часа...
Кметът на Гълъбово Николай Тонев обяви бедствено положение заради големия пожар. Запалена е гората около двете населени места, съобщиха от пресцентъра...
Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово е регистрирала снощи превишение на алармения праг за серен диоксид, съобщиха днес...
Новоремонтираната спортна зала „Енергетик" бе официално открита с второто издание на регионалните игри за хора с увреждания Американската компания Ко...
На официална церемония днес ЕЙ И ЕС България и община Гълъбово подписаха договор за рехабилитацията на Младежки център в града. Общината отговаря изпъ...
Всички жители и гости на общината са добре дошли да се насладят на тракийския фолклор и да се хванат на голямото хоро, канят отсега домакините С праз...
Над 30 души, участвали активно в борбата с опустошителните наводнения в община Гълъбово ще бъдат наградени с благодарност на връх Велики четвъртък. За...
Изграждането на младежки център в Гълъбово стартира официално днес. Проекът ще бъде реализиран съвместно от американската компания, собственик на мес...