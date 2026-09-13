Масов бой прати 25-годишен мъж в болница
Шестима са задържани след ново сбиване в Раднева, където през февруари вече имаше подобен инцидент
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Шестима са задържани след ново сбиване в Раднева, където през февруари вече имаше подобен инцидент
Кабинетът "Радев" започва разговори с кметовете
Новата модерна индустриална зона е почти готова
Близо до България в Северна Македония също бе усетен земен трус
Дълбочината му е 10.1 км
Заболяването в село Свободен, област Стара Загора, е установено в обект с 394 овце
Двама са в болница в много тежко състояние
Двама от които са непълнолетни
Подробности от Прокуратурата
Говори Христо Христов от Националния борд за разследване на произшествия
Задълженията на болницата вече са 1,4-1,6 млн. лв. От тях 800 000 лв. - за заплати и осигуровки
Обвиняват я в злоупотреба в особено големи размери
Двойно счетоводство и източване е имало в болница "Д-р Димитър Чакмаков" в Раднево
Средствата щели бъдат осигурени от държавния бюджет за здравеопазване.
Спирането се налага зapaди нeoтлoжни peмoнтни дeйнocти пo cиcтeмeн eлeĸтpoпpoвoд, поясниха от ECO
7-годишно дете и 29-годишен мъж са с опасност за живота след тежка катастрофа, станала в събота на надлеза над автомагистрала "Тракия" по пътя Стара З...
27-годишният Живко Жеков, който беше намушкан с нож при свада в Раднево, бе изписан от старозагорската болница. На изписването присъстваха и двамата м...
Обвинените в опит за убийство по хулигански подбуди в Раднево - Калчо Иванов, Динко Асенов, Антон Иванов и Стефан Калчев Иванов, остават в ареста. Тов...
Двама от младежите, които бяха пребити на 2 май от четирима роми в Раднево, вече са изписани от Университетската болница "Проф. д-р Стоян Киркович" в...
Няма етнически конфликт в Раднево. Това заяви вътрешният министър Румяна Бъчварова в студито на "Здравей, България" по Нова тв. "Това не е междуетниче...