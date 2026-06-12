Масов бой прати 25-годишен мъж в болница

Масово сбиване в квартал „Кантона“ на Раднево прати 25-годишен мъж в болница в Стара Загора и доведе до ареста на шестима души. Инцидентът е станал в четвъртък малко преди 19:30 часа, когато 52-годишна жена подала сигнал в полицията.

По първоначални данни конфликт между няколко души бързо е прераснал в бой с ранени. Случаят е поредният тревожен инцидент в квартала, след като през февруари там отново беше регистрирано масово сбиване.

От Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че освен 25-годишния мъж, пострадали са още двама мъже на 50 и 32 години, както и 47-годишна жена. Те са получили различни наранявания, оказана им е медицинска помощ и са освободени.

Полицията е задържала за срок до 24 часа петима мъже на 32, 50, 55, 28 и 38 години, както и 47-годишната жена. Всички те са посочени като участници в сбиването.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването трябва да изясни как е започнал конфликтът, кой е нанесъл ударите и дали има конкретен подбудител за ескалацията.

Квартал „Кантона“ вече беше в полицейските сводки през февруари, когато 4 жени и 5 мъже на възраст между 18 и 46 години участваха в друго масово сбиване. Новият инцидент поставя отново въпроса за напрежението в района и за това дали подобни сблъсъци не се превръщат в опасен модел.

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