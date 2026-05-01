Отвличане и жесток побой разтърсиха Габрово! Мъж се бори за живота си

Глухоням мъж е в много тежко състояние след жесток побой в Габрово, като по случая вече има сериозно обществено напрежение. Пострадалият е настанен в болница с тежки наранявания и опасност за живота. Инцидентът предизвика протест на десетки жители на града. По първоначални данни насилието е свързано с конфликт в социалните мрежи.

Според близки на пострадалия всичко започнало със скарване в ТикТок, където участниците се запознали и разменили обиди. Ситуацията ескалирала, а на 26-и, в деня когато починал братът на жертвата, мъжът бил отвлечен и жестоко пребит от хора, които не са от Габрово.

След побоя той бил изоставен край пътя в тежко състояние. По информация на семейството нападателите също са глухонеми, което допълнително усложнява разследването.

„Има опасност за живота на брат ми. Има счупване на носа, челюстта, лекарите обаче не ни дадоха гаранция, операцията е много тежка, има и хемофилия“, заяви сестрата на пострадалия пред бТВ.

В хода на разследването се очаква да бъде назначен специалист, който да разтълкува комуникацията от записи, свързани със случая, тъй като участниците използват жестомимичен език.

Местните жители излязоха на протест, настоявайки за бързи действия от страна на институциите и справедливост за пострадалия.

