Край на дивото къмпингуване в Гърция: Глоби и дори затвор

Гърция затяга сериозно контрола върху свободното къмпингуване и предупреждава туристите, че нарушенията вече ще се наказват с високи глоби, а в определени случаи дори с лишаване от свобода.

Съгласно действащото законодателство поставянето на палатки, както и паркирането на каравани и кемпери в гори, по плажове, в археологически обекти и на обществени места е забранено.

Санкциите започват от 300 евро, но при по-тежки нарушения могат да достигнат до шест месеца затвор и глоба до 3000 евро. Особено строги са наказанията в защитени природни територии и зони от мрежата „Натура 2000“.

На 24 април тази година полицията проведе акция на плажа Лавракас на остров Гавдос, където десетки къмпингуващи бяха принудени да напуснат района. Според властите някои от тях дори живеели там целогодишно в импровизирани постройки.

Остров Гавдос от години е известен като една от най-предпочитаните дестинации за любителите на свободното къмпингуване, но местните власти вече демонстрират нулева толерантност към подобни практики, предава dariknews.bg.

Подобна ситуация се разигра и на плажа Тапса на остров Евия, където миналото лято стотици палатки превърнаха девствения бряг в огромен нерегламентиран къмпинг. След проверки и полицейски акции районът беше освободен, а тази година къмпингуването там е категорично забранено.

Миналата седмица в Скиатос бяха арестувани двама мъже, които лагерували незаконно на плаж и изхвърляли отпадъци в района.

Според гръцките власти дългогодишната практика за неофициално толериране на дивото къмпингуване все повече влиза в конфликт със законите за опазване на природата и обществения ред.

Законът, който е в сила още от 1976 година, забранява свободното къмпингуване в цялата страна. Властите напомнят, че туристите могат да използват многобройните лицензирани къмпинги, които предлагат необходимата инфраструктура и законни условия за почивка сред природата.

Предупреждението е особено важно за българските туристи, които всяко лято посещават гръцките острови и плажове с каравани, кемпери и палатки. Нарушенията вече се следят значително по-строго, а глобите могат сериозно да оскъпят ваканцията.

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