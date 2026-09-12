Край на дивото къмпингуване в Гърция: Глоби и дори затвор
Гръцките власти започнаха масови проверки по плажове и острови
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Гръцките власти започнаха масови проверки по плажове и острови
Има риск не само за общественото здраве, но и от пожари
Според държавния глава режимът за „диво къмпингуване“ става по-рестриктивен
Предвиден е и парламентарен контрол в Народното събрание
Според президента режимът за "диво къмпингуване" става по-рестриктивен
От този летен сезон Югозападното държавно предприятие дава възможност на любителите на почивката сред природата да разположат палатки и каравани на сп...
Народното събрание отново разреши къмпингуване по морето извън категоризираните зони за къмпинг. Това стана факт с промени в Закона за устройството н...
Народните представители отмениха забраната за къмпингуване и паркиране в зона "А" (плажовете на първа линия) извън определените за това места по Черно...
Реформаторите ще облекчат режима за диво къмпингуване. С промени в Закона за устройство на Черноморието (ЗУТ) те предлагат в поземлени имоти или части...
Палатките и караваните на плажа остават, но ще се търси регламент за тях. Депутатите от регионалната комисия към парламента ще сътрудничат на Министер...
Цецка Цачева ще търси начини за отмяна на ограничението за къмпингуване Пада забраната за палатки на плажа. Това става по разпореждане лично на преми...
Премиерът Борисов е разговарял в конферентен разговор със съпредседателя на Зелените Борислав Сандов и забраната за къмпингуване ще бъде отменена. Тов...