Незаконен къмпинг край Варна: Палатки и каравани в гората
Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
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Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
Гръцките власти започнаха масови проверки по плажове и острови
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Доганистите принуждават активисти от Кърджалийско да пътуват до София
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Градската десница плаши с палатки
Искат да покажат как се работи в условията на пандемия
Демонстрантите с предупреждение от полицията
Палатковият лагер отново бе вдигнат
Демонстрантите се заканиха - второ велико въстание на 10 септември
Очаква се първо да се възстанови палатковият лагер на площад „Независимост“, а после и другите
Поредните агитки се присламчиха към протестите
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Пороят наводни лагерите на протеста
Протестиращите преместиха палатките и пейките пред Министерски съвет
Протестиращите давали знак на добра воля
Плажовете претъпкани заради горещините
Протестиращите смятат, че на територията пред сградата на Румен Радев ще са защитени