До 58 000 евро! Гърция налага солени глоби за джетове, музика и къмпинг
Дивото къмпингуване и замърсяване могат да струват скъпо на летовниците
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Дивото къмпингуване и замърсяване могат да струват скъпо на летовниците
Това лято цената са морските спомени е много по-висока от всякога
Гръцките власти започнаха масови проверки по плажове и острови
След рекордните 38 милиона посетители властите въвеждат лимити и нови такси
Солени глоби дебнат нехайните туристи
Щастливи, спокойни и влюбени, бъдещите родители се наслаждават на последните летни мигове преди появата на първото им дете
Благоевград. Нашенци се редят на опашка за лятна ваканция в Гърция. Тази година има много голям интерес на български туристи за почивка на Бяло море в...