Гърция стегна примката. 7 грешки, които ще ви струват луди пари

С наближаването на летния сезон все повече българи избират Гърция за своята почивка. Но приятната ваканция може бързо да се превърне в скъп урок, ако не сте запознати с местните закони, пише агенция БЛИЦ. Гръцките власти засилват контрола не само по пътищата, но и в туристическите и археологическите обекти.

Ето кои са най-честите грешки, които могат да ви струват солени глоби:

1. Вземане на „сувенири“ от археологически обекти

Дори малко камъче от историческо място се счита за незаконно. Санкциите могат да бъдат сериозни – включително арест и глоби от хиляди евро.

2. Носене на обувки с ток на антични места

На обекти като Акропола е забранено ходенето с високи токчета, защото увреждат настилките. Глобите достигат до 900 евро.

3. Неправилно паркиране

Освен стандартните глоби между 40 и 150 евро, в Гърция често свалят регистрационните табели – което може да провали плановете ви за връщане.

4. Допълнителни такси при коли под наем

При нарушения с нает автомобил глобите се начисляват чрез фирмата за наем и се удържат директно от картата ви – понякога дори след края на почивката.

5. Говорене по телефон зад волана

Използването на мобилен телефон без hands-free устройство се наказва с около 100 евро и може да доведе до отнемане на книжката.

6. Шофиране след употреба на алкохол

Контролът е строг, особено в курортите. Глобите могат да надхвърлят 1200 евро, а санкциите често включват и отнемане на шофьорската книжка.

7. Каране на мотор или скутер без каска

Често срещано нарушение на островите, което води до сериозни санкции както за водача, така и за наемодателя.

Гръцките власти напомнят, че незнанието на закона не ви освобождава от отговорност. Ако искате спокойна и безпроблемна почивка, най-добре е да се информирате предварително и да спазвате правилата.

Така ще си спестите излишни разходи и неприятности по време на ваканцията.

