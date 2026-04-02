Взрив в сърцето на Атина. Бомба от газова бутилка избухна пред блок

Самоделна бомба, изработена от газова бутилка, се взриви рано тази сутрин пред жилищен блок в центъра на Атина, предизвиквайки тревога сред жителите на района. Взривът е станал малко преди зазоряване и е нанесъл материални щети, но по чудо няма пострадали.

Експлозията е разтърсила входа на сградата, разположена на ъгъла на булевард „Патисион“ и улица „Тину“ в квартал „Кипсели“ - един от най-гъсто населените райони на града. Според информация на полицията щетите са ограничени, но ударната вълна е била достатъчно силна, за да предизвика паника сред живеещите наблизо.

На мястото са открити останки от импровизирано взривно устройство, състоящо се от къмпинг газова бутилка, барут и пластмасова бутилка, вероятно пълна със запалима течност. Този тип самоделни бомби често се използват при демонстративни атаки, но в случая мотивът остава напълно неясен.

До момента никой не е поел отговорност за експлозията, а разследването продължава. Гръцките власти проверяват всички версии - от криминален акт до възможно предупреждение или сплашване, като не изключват и връзка с активизиране на радикални групи в столицата.

