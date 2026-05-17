Гърция обяви най-чистите плажове за сезона

Гърция обяви списъка с най-чистите плажове за сезона.
Направи го гръцкото дружество за защита на природата (HSPN), което е национален оператор на международната престижна програма „Син флаг“, пише Топ преса.
Със своите рекордни 624 наградени крайбрежни зони, Гърция гордо заема второ място в целия свят сред 51 участващи държави, държейки внушителните 14% от всички отлични плажове на планетата.
Кавала е закичена с 9 престижни „Сини знамена“, а смарагдовият остров Тасос блести с 5 еко-отличия.
Халкидики води генералната класация в Гърция с цели 93 знамена, а Крит държи първенството сред регионите със 154.
Въпреки екологичния триумф, гръцкият туристически бранш не крие, че инфлацията и повишените разходи за енергия и персонал оказват своя сериозен натиск.
Местни икономически анализатори в Гърция вече загатват за очаквано покачване на цените в заведенията по плажната ивица.
Очаква се в някои от най-популярните плажове, наградени със „Син флаг“ - Амолофи в Неа Перамос или Макриамос на Тасос, дългогодишната практика за „безплатен шезлонг срещу консумация“ да бъде допълнително ограничена чрез въвеждане на минимална сума за поръчка, която в пиковите часове може да достигне по-високи нива от миналогодишните.
Въпреки това, гръцките хотелиери и ресторантьори уверяват, че балансът между цена, качество и гостоприемство остава без реална конкуренция на Балканите.
Ето и списъка с най-чистите плажове около Тасос и Кавала:
Община Нестос:
Амоглоса Керамоти / Paralia Beach
Община Кавала:
Батис (Μπάτης)
Перигяли (Περιγιάλι)
Тоска / Tosca Beach
Община Пагео:
Амолофи (Αμμόλοφοι)
Неа Ираклица
Неа Перамос
Офрунио / Тузла
Саракина
Лиманаки / Тасос Град (Θάσος Πόλη/Λιμανάκι)
Макриамос (Μακρύαμμος)
Певкари 2 / Alexandra Beach
Принос Дасилио 2 / Ilio Mare Beach
Хриси Амудия / Golden Beach Camping
