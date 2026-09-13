Българин падна в капана след троен обир на Тасос
40-годишният е сочен като единия от двамата заподозрени за ударите по три фериботни каси на острова
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40-годишният е сочен като единия от двамата заподозрени за ударите по три фериботни каси на острова
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Огънят е пламнал в сутрешните часове на деня в района на Парадисос
Групата от 52-ма души, избрали да посрещнат Нова година на гръцкия остров, са в добро състояние и са пристигнали благополучно на българо-гръцката гран...
Хорото на Благовещение поведе столетникът Атанас Цветков от Хасково вчера. Точно на празника беше неговия 100-годишен юбилей. В читалището на квартал...
Огънят е обхванал най-малко 4000 хектара гора
Пожар гори на остров Тасос, съобщават от бТВ. Пламъците са лумнали в Югозападната част на острова. Високите части на хълмовете Принос и Лименария са з...