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Гори пожар на остров Тасос

Гори пожар на остров Тасос

Пожар гори на остров Тасос, съобщават от бТВ. Пламъците са лумнали в Югозападната част на острова. Високите части на хълмовете Принос и Лименария са з...

16 август | 21:29
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