От Лъжница до Занзибар – пътешествия без край

Пътешествия до Занзибар и Тасос са първите, които гледаме по канала Destinations TV, новия изцяло български проект, осъществяван с най-модерни технологии, включително и на Илон Мъск, вдъхновени от философията за достъпност, иновации и свобода на пътуването. Програмата започва с оригинални продукции, заснети на някои от най-вдъхновяващите места на планетата. Камерите отвеждат зрителите в Занзибар, следват островите Тасос и Крит. Специален фокус е поставен върху България с нейните природни чудеса, традиции и неизказани истории. Каналът ще представя спиращи дъха кадри от Рила, Родопите, Пирин и Стара планина, от езера, манастири, пещери и скрити кътчета, никога досега не показвани в международен ефир - над 30 предавания „Природа.бг“ с автор Кристиян Николов. Сред първите емблематични епизоди е обичаят „Къна“ в село Лъжница, Гоцеделчевско – сватбата на Айдер и Рамзи, която продължава три дни и събира гости от Ню Йорк, Калифорния и Лос Анджелис, които остават очаровани от автентичната мюсюлманска култура в България. „В двора на училището в Лъжница 1000 човека станаха свидетели на обичая къна - много истински, много прочувствен. 40 момчета държаха запалени факли, 40 момичета с романтични светлини танцуваха около младоженците“, разказва Атанас Лазаров, който е продуцент на Destinations TV. Бизнесменът Иван Биларев пък коментира как родният туризъм може да съчетава лукс, природа и автентичност.

Освен документални продукции, телевизията представя и авторските „Дестинации с Атанас Лазаров“, където актьори, певци, шеф готвачи, обществени фигури и инфлуенсъри ще споделят света през своя поглед. Форматът обединява културен туризъм, гастрономия, мода, изкуство и човешки истории, които вдъхновяват и докосват, световни фестивали и wellness дестинации. Каналът е достъпен чрез сателит, Fast tv и ott платформи, както и в YouTube, Instagram и LinkedIn. Зрителите в България ще могат да го гледат чрез операторите A1, Vivacom и Yettel, казват от екипа на Емил Трандев, Георги Пицин, Антон Михалев, Иван Васев, Иван Илиев и Пламен Иванов. Творческото ръководство е на Пейо Пеев с участието на Галя Георгиева.

