Гърция поскъпва опасно! Цените излизат извън контрол

Цените в Гърция продължават да се покачват с ускорени темпове, като инфлацията за април достига 4,6% по данни на Елстат. Това е значително над средното ниво за Европейския съюз от около 3%.

Скокът се усеща най-силно при храните, жилищните разходи и транспорта, които оказват директен натиск върху домакинствата. В комбинация със скъпата енергия и горива това оформя сериозен ценови натиск върху ежедневието. Очакванията са тенденцията да продължи и през следващите месеци.

Най-драстични са увеличенията при основните храни. Телешкото месо поскъпва с 20%, агнешкото - с 14%, зеленчуците - с 9%, а плодовете - със 7%. Това означава, че дори базовата потребителска кошница става все по-недостъпна за много семейства.

Транспортът също се превръща в сериозен фактор за инфлацията. Самолетните билети скачат с 22%, а ваканционните пакети за летния сезон се предлагат със 7% по-високи цени. Това поставя под въпрос достъпността на почивките дори за средната класа.

Допълнително напрежение идва от практики на търговците, които формално запазват цените, но намаляват грамажа на продуктите. Властите предупреждават, че това е скрито поскъпване, което подвежда потребителите. Затова препоръката е хората да следят не само цената, но и количеството на стоките.

Ако енергийните разходи останат високи и геополитическата ситуация не се подобри, натискът върху цените в Гърция ще продължи, което може да задълбочи социалното напрежение и да свие потреблението.

