Васил Найденов – най-голямата звезда на българската поп музика, посрещна Великден с решението да откаже всички професионални ангажименти и да се отдаде на заслужена почивка.

Певецът споделя, че вярата трябва да бъде вътрешно състояние, а не показна демонстрация, като подчертава колко важно е смирението в днешния материален свят. Изпълнителят не крие възмущението си от растящите цени на стоките и абсурда на съвременните войни, които според него са породени от стремеж за власт с цената на невинни животи. Пролетният му оптимизъм е помрачен от лична загуба – след близо две десетилетия вярно приятелство, той се е разделил със своята котка, починала от рак.

В професионален план Васил Найденов продължава да бъде критичен към лекотата, с която младите творци се заемат с композиране, и припомня за високите стандарти, поставени от Стефан Димитров, Митко Щерев и Тончо Русев. Певецът работи върху нова, некомерсиална песен, предложена от Калин от група „Сленг“, която включва дуетно изпълнение с покойния Дими Екимов.

Въпреки скептицизма си към прекомерната употреба на технологии в изкуството, той изразява възхищение от съвременни постановки на балет „Арабеск“ и музиката на Румен Бояджиев-син. Опитният изпълнител смята, че времето е най-големият съдник за това кои произведения ще останат в историята.

Личният живот на естрадния ас преминава под знака на „вечен ремонт“ в дома му от 220 квадратни метра, където наскоро е започнал мащабно разчистване с помощта на близка приятелка. Васил Найденов е решил да дари голяма част от натрупаните през годините сценични тоалети и вещи на сиропиталища и хора в нужда, за да освободи пространство в жилището си.

Макар да се бори с психическата болка от разделите с близки същества, той остава деен и динамичен, отказвайки да робува на диети или строги режими. За него пролетта остава любимият сезон, доказващ превъзходството на природата над всякакви човешки опити за разруха и изкуствен интелект.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com