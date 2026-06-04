Изненада. Дара разкри изумителната си диагноза

Става въпрос за диагнозата ADHD, или Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Изпълнителката разкри, че е получила диагнозата едва като възрастен човек – нещо, което се случва все по-често.

Много хора прекарват години, без да разбират защо мислите им препускат, защо трудно задържат вниманието си върху рутинни задачи или защо преживяват емоциите си толкова интензивно. Именно това описва и Дара, която признава, че дълго време е възприемала вътрешния си хаос като част от характера си.

Едва след диагнозата започнала да разбира по-добре начина, по който работи нейният мозък.

„Целият този хаос от мисли всъщност се оказа, че е ADHD“, споделя певицата в свое интервю. Тя разказва, че осъзнаването на причината за този вътрешен свят е било като „отключване на сърцето“ и възможност да бъде по-свободна и по-креативна.

Не е случайно, че през 2025 г. Дара издаде албума „ADHDARA“ – най-личния проект в кариерата си. Самото заглавие е игра между диагнозата и собственото ѝ име. По думите ѝ албумът изследва хаоса, чувствителността, противоречията и вътрешния огън, които съпътстват живота ѝ. Тя описва създаването му като преживяване, което е било едновременно „страшно и освобождаващо“.

В свои публични изяви певицата нееднократно е определяла ADHD като своя „суперсила“. Зад тази фраза обаче не стои романтизиране на състоянието. По-скоро тя говори за способността да превърнеш различния начин на мислене в източник на творчество, енергия и нестандартни идеи. Самата Дара признава, че винаги е усещала в себе си огромен заряд, който понякога е трудно да бъде овладян, но именно той стои в основата на артистичността и сценичното ѝ присъствие.

Различният начин на мислене може да се превърне именно в това, което Дара нарича своята „суперсила“.

Между редовете на нейната история може да се прочете и какво всъщност представлява ADHD. Това не е липса на възпитание, мързел или желание за привличане на внимание. ADHD е невроразвитийно състояние, при което мозъкът обработва информацията и регулира вниманието по различен начин.

Човек може да бъде изключително талантлив и интелигентен, но същевременно да изпитва сериозни затруднения с концентрацията, организацията, контрола на импулсите или управлението на емоциите. При много възрастни ADHD се проявява не толкова с физическа хиперактивност, колкото с постоянен поток от мисли, усещане за претоварване и трудност да се подреждат приоритетите.

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