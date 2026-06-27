Михаела Маринова каза голямата истина за Дара

След дни на спекулации Михаела Маринова най-после коментира шумната история с Дара след победата й в Евровизия.

Дълго време феновете се чудеха дали Мишето не е нападнала колежката си, след като часове след голямата ѝ победа пусна откъс от новата си песен "Медал" с текста "Не ми трябва медал или фалшива статуетка", а накрая повтори и емблематичния жест на победителката с ръце над главата, в които държи наградата.

Попитана за скандала, Михаела първоначално заобиколи темата с думи за България и успеха на страната ни, но след повторен въпрос все пак отсече:

"Истината е, че няма общо. Всъщност след като се случва едно такова нещо, животът на останалите артисти не приключва, ние продължаваме да творим. За мен песента "Медал" беше заложена в графика ми отдавна и то просто се случи. Много харесвам и подкрепям Дара и се радвам за нея. Много се радвам за страната ни, защото това е стъпка напред!"

Певицата обясни, че песента е написана още миналото лято и твърди, че няма нищо общо със скандала, който се завихри.

"Това просто беше моментът, в който исках да промотирам песента си", допълни Маринова в предаването "Тази събота и неделя" по Би Ти Ви.

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