Извънредно положение заради затъмнението. Една страна изтръпна

Извънредно положение до 14 август заради очаквания рекордния наплив от туристи, които ще наблюдават пълното слънчево затъмнение на 12 август обявиха властите на испанския остров Майорка.

Явлението е първото пълно слънчево затъмнение, което ще се наблюдава от територията на Испания от над век насам. Очаква се то да привлече стотици хиляди астрономи, туристи и любители на природата.

Властите изразяват сериозни притеснения от парализиране на пътната мрежа, възникване на горски пожари в сухото лятно време и евентуални инциденти с масови струпвания на хора на ключови места за наблюдение. За да се гарантира редът, към полицейските сили на острова временно ще се присъединят и военни подразделения.

В цялата страна са предприети извънредни мерки – близо 24 000 служители на жандармерията (Guardia Civil) ще дежурят по пътищата и около най-популярните панорамни площадки. Освен на Майорка и Балеарските острови, пълното слънчево затъмнение ще може да бъде наблюдавано и от редица континентални региони на Испания.