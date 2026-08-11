Азарей: Слънчевото затъмнение влияе на психиката, направете защитни ритуали

На 12-ти август Слънцето ще се скрие зад Луната. Щастливите западноевропейци ще наблюдават със затаен дъх пълното слънчево затъмнение.

Подобно затъмнение над Европа се случва за първи път след 1999 година. Тогава събитието бе на 11-ти август. Някои от вас помнят каква истерия бе обхванала хората и как масово излязоха да го наблюдават.

Незнанието не оправдава никого.

Подобни феномени влияят фино върху психиката на човека. При наблюдение на затъмнение, влиянието не се характеризира с положителен ефект.

Като едно от последствията от затъмнението от 11-ти август, 1999 г бе разрушителното земетресение в Турция.

Когато външната светлина загасва, ние може да запалим нашето вътрешно светило.

Точният съвпад на светилата ще бъде точно в 20:47 минути. Това е прекрасно, защото затъмнението няма да се наблюдава от нашата територия и влиянието му върху България ще бъде незначително. На запад от нашата страна, то ще предизвика фурор.

За какво ли?

Тъй като затъмнението е на границите на две декади в зодиакалния знак Лъв, то ще бъде причина или по-точно спусък за голямо объркване, страх и безпокойство сред западноевропейските държавни управници. Не стига, че и те не знаят на кой господ служат, но идеите им за управление ще бъдат подложени на ревизия. Световните лидери няма да могат да взимат адекватни решения. А, взимат ли ги сега?

Тъй като безверието шества и на запад, нека не ни учудват случаи на оскверняване на свети места, светилища, църкви и свещени сгради. Ще има усещане, че градовете се превземат и ограбват от примитивното, от пошлото. Затъмнението вещае и края на някои диктатури или дългогодишни управления. То ще даде и своя принос за бъдещи пожари.

Страните, които най-добре ще наблюдават небесното шоу са споменати по-долу в приложена статия. Те ще бъдат засегнати по-осезаемо от влиянието му, както и следните държави: Чехия, Унгария, Мароко и Франция.

Влиянието на затъмнението ще бъде по-дълготрайно, защото се разиграва на сцената на един неподвижен знак. То ще създаде благоприятни условия, при които народните маси ще започнат да се бунтуват срещу силните на деня.

Затъмнението ще направи съвпад с неподвижна звезда, която ще предизвика усмивки на лицата ви. Това е звездата Мерак, която е втората по големина в съзвездието Голяма Мечка. Тя има марсова природа, от което следва, че действията на полицията и на армията в Европа е важно да са съобразени със закона. Мерак в съвпад със затъмнението ще доведе до насилие и опити за диктатура. Неподчинението на народните маси ще бъде провокирано и от желанието на някои европейски лидери да увеличат властта си и да разширят правомощията си.

Съвремието ни роди коридора на затъмненията

Това една чудна практика, защото по време на затъмнението може да изпълним личните си ритуали за защита и благоденствие – за нас, за нашите близки, за нашия град, за нашият народ и държава и за човечеството.

Какво по-хубаво от това!

Желая светлината да се роди в душите ви!

АЗАРЕЙ, 2026

От интернет:

На 12 август предстои едно от най-впечатляващите астрономически събития за десетилетието — пълно слънчево затъмнение над Европа. То е първото подобно явление от 2015 г. насам и първото, което ще премине през континенталната част на Европа от 1999 г. насам.

За пълно изживяване наблюдателите трябва да се намират в т.нар. „коридор на пълнотата“ с ширина около 290 км, преминаващ през източната част на Гренландия, западна Исландия и северна Испания. Там фазата на пълното затъмнение ще продължи до 2 минути и 18 секунди.

• Ключови акценти и фази на събитието

Двойна астрономическа атракция: В нощта на 12 срещу 13 август ще бъде и пикът на годишния метеорен поток Персеиди, предлагащ до 50 „падащи звезди“ на час при ясно небе.

Силно частично затъмнение в цяла Европа: Въпреки че пълната фаза е в тесен коридор, милиони европейци ще видят впечатляващи частични фази. В Лондон затъмнението ще достигне 91%, в Париж – 92%, в Берлин – 85%, а във Виена – 87%. В САЩ също ще се наблюдава леко закриване (16% в Бостън и 10% в Ню Йорк).

Редкият „затъмнен залез“: В много европейски и северноафрикански градове Слънцето ще залезе във формата на рогат полумесец. В Корсика например залезът ще бъде при 96% затъмнение, във Венеция – при 91%, а в Алжир – при 98%.

• Какво да очакваме в България?

От територията на България гледката ще бъде силно ограничена и практически видимостта ще е възможно само от северозападните райони:

В София: Частичната фаза започва около 20:28 ч., съвпадайки почти напълно със залеза, като Луната ще покрие под 1% от слънчевия диск.

Във Видин: Затъмнението започва в 20:27 ч., когато Слънцето ще се намира едва на 1°19' над западния хоризонт, предлагайки краткотрайна възможност за наблюдение преди залеза.

В Източна България: Явлението на практика няма да може да се наблюдава.

Бележка за безопасност: Свалянето на защитните очила е позволено единствено по време на пълната фаза (достъпна само в Гренландия, Исландия и Испания). При частични фази и при залез наблюдението без сертифицирани очила (стандарт ISO 12312-2) или соларни филтри върху оптичните уреди носи сериозен риск за зрението. Обикновените слънчеви очила не осигуряват защита."

Бъдете внимателни!