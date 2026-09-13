Азарей: Слънчевото затъмнение влияе на психиката, направете защитни ритуали
То ще бъде спусък за голямо объркване, страх и безпокойство
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То ще бъде спусък за голямо объркване, страх и безпокойство
Прохладата е в планините
На 12 август ще се превърне в сензация
Остатъкът от юли и целият август ще предложат богата програма за любителите на нощното небе
Персеиди, планетарни срещи и три красиви пълнолуния
Деца прекараха нощта под звездите, за да гледат небесния спектакъл
Персеидите вероятно са наблюдавани от хората преди десетки хиляди годин
Ще достигне своя максимум на 12 август
Небесният спектакъл ще продължи до 14 август
Къде можем да си уловим падаща звезда
Гледаме най-красивото явление
Всяка година между 17 юли и 24 август в небето се появява метеорният поток
Метеорният поток Персеиди е считан за един от най-впечатляващите
В нощта срещу 13 август ще бъде тазгодишният пик на Персеидите – най-добрият за наблюдаване метеорен поток според Астрономическият календар
Уникална гледка имаха възможност да наблюдават хиляди българи тази нощ. Тогава бе пикът на метеорния поток "Персеиди". Точно в 20.40 часа Земята се п...
Звездопадът ще е най-силен преди изгрев слънце, казват астрономите Стотици българи ще хванат гората тази вечер, за да намерят по-тъмно място далеч от...
София. Метеоритният поток Персеиди навлиза в атмосферата ни тази нощ. "Падащите звезди" ще се виждат, въпреки доминиращата небосклона Суперлуна, или п...
Тази нощ е пикът на метеорния поток Персеиди
Кърджали. Над 60 ученици, студенти и техни преподаватели вече седмица са в Лятната астрономическа школа в курорта „Бели брези" над Ардино. Те са в оч...