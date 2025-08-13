Гайди в Силистра за Персеидите /СНИМКИ/

Децата на силистренското с. Богорово прекараха нощта под звездите, за да наблюдават метеорния поток "Персеиди". Те приветстваха с гайди небесния спектакъл

Това съобщи във Фейсбук кметският наместник на селото Петър Цветков, който е деец на спорта, включително директор на СпУ "Дръстър" - Силистра, както и общественик, а съпругата му Кудинка Цветкова е по образование физик - до преди няколко години зам.-директор на ОУ "Иван Вазов" в крайдунавския град.

Небесният спектакъл

Нощта на 12 срещу 13 август предложи едно от най-впечатляващите астрономически явления за годината – метеорния дъжд Персеиди. Очаква се в пиковите часове да бъдат наблюдавани до 100 „падащи звезди“ на час, което превръща това събитие в истински небесен спектакъл.

Какво представляват Персеидите?

Персеидите са ежегоден метеорен поток, който Земята пресича всяко лято. Те произлизат от останките на кометата Суифт-Тътъл, чиято орбита се пресича със земната. Когато тези частици навлизат в атмосферата с висока скорост, те изгарят и създават характерните светлинни следи, които често наричаме „падащи звезди“.

Потокът е активен от края на юли до около 24 август, но пикът му е около 12–13 август, когато условията за наблюдение са най-добри.

Къде и как да гледаме?

Астрономите съветват любителите на звездното небе да се отдалечат от градската светлина и да потърсят тъмно и открито място – планините, полетата и малките населени места са идеални. Най-добро време за наблюдение е след 23:00 ч., като най-интензивните моменти са в малките часове на нощта.

Не е необходим телескоп или специална екипировка. Достатъчно е търпение, удобно място за сядане или лягане и поглед, отправен на североизток – към съзвездието Персей, откъдето идва името на потока.

2025: Година с добри условия

Тази година условията за наблюдение са изключително благоприятни – луната е в съвсем тънък сърп и няма да пречи със светлината си. Според прогнозите, небето над България ще остане предимно ясно, особено в западната и южната част на страната.

Не само красиво, но и символично

Персеидите от векове са свързвани с желания, надежди и романтика. Според народните вярвания, всяка „падаща звезда“ изпълнява по едно желание – стига да го изречете навреме.

