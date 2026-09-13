Азарей: Слънчевото затъмнение влияе на психиката, направете защитни ритуали
То ще бъде спусък за голямо объркване, страх и безпокойство
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То ще бъде спусък за голямо объркване, страх и безпокойство
Туристите виждат повече ред, свободен достъп до морето и осезаемо по-малко нарушения
Физическите лица рискуват до 500 евро глоба, а фирмите могат да платят четири пъти повече
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
За изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М“
Дронове кръжат над планина
„Не сме бухалка, а пазач на пазара“, казва Радомир Чолаков
Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове
Планетата Меркурий ще се наблюдава сравнително удобно
Най-популярното приложение сред потребителите е Alfred, което работи еднакво добре на Android и iPhone
От България, Република Северна Македония, Гърция и Турция явлението няма да може да се наблюдава
На тази дата Луната ще се намира на най-близко разстояние от Земята
Скоро ще започне и видеонаблюдението на пътищата с камери от ТОЛ системата
Това ще бъде непрекъсната инициатива на нашия екип, обяви кметът на Враца
Първата дама изненада всички
Групата учени, която се организира от астронома Ганчо Ганчев, ще наблюдава явлението от щата Тексас
Допълнителни действия след взрива на морската мина в Румъния
Планът за споделяне на митнически опит е част от "международен пилотен проект"
Едно от предложенията е да се използват столичните видеокамери за наблюдение
Ще направи фокусирано наблюдение на 14 обществени и на 13 търговски доставчика