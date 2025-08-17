Любопитно

Парад на три планети радва любителите на астрономията до края на август

Планетата Меркурий ще се наблюдава сравнително удобно

Източник: Pixabay

17 авг 25 | 9:11
Иван Ангелов

Струпване на ярки небесни обекти ще може да се наблюдава в ранните утрини на 19, 20 и 21 август,

каза за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО към БАН и в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тогава ниско над хоризонта в посока североизток-изток ще се наблюдават планетите Венера, Юпитер и Меркурий,

заедно с изтъняващия сърп на Луната. При ясно време явлението ще може да се наблюдава от около 04:50 ч. за Варна и от около 05:10 ч. за София, до напредването на зората, разказа Маркишки. Той уточни, че близо час преди изгрев-слънце, т.е. около 05:40 ч. за София, Юпитер и Венера ще бъдат на височина около 23° над хоризонта. Тези две планети можеха да се наблюдават в най-голяма видима близост (в съединение) на 12 август сутринта, а сега вече се отдалечават една от друга, припомни той.

Планетата Меркурий ще се наблюдава сравнително удобно,

тъй като на 19 август тя ще бъде в т.нар. максимална елонгация – на ъглово отстояние 18.6° западно от Слънцето. Поради това в утрините около 19 август Меркурий ще се появи около 05:05 ч. за София, което е близо 1 час и 30 минути преди изгрева на Слънцето. След 05:20 ч. трите планети и Луната вече ще бъдат лесно видими с невъоръжено око на изток, каза Маркишки.

Експертът Пенчо Маркишки дава съвети на астрономите как да наблюдават уникалното подреждане на планетите

Физикът съветва любителите астрономи да наблюдават августовското стълпотворение на планети от място с нисък източен хоризонт.

“Подходящи ще бъдат и горните етажи на високите сгради в градовете. Ако използвате бинокъл или по-мощна зрителна тръба, ще забележите лунните кратери по тънкия сърп на Луната, както и най-ярките Галилееви спътници на Юпитер. В окуляра на увеличаващия прибор ще установите, че Венера се вижда във фаза – с 81% осветен диск”, посочи специалистът.

През втората половина на август, също около час преди изгрев-слънце, може да се наблюдава предутринният изгрев на най-бляскавата звезда на нощното небе – Сириус, от съзвездието Голямо куче.

В наше време и за географските ширини на България първият хелиакален изгрев на Сириус може да се наблюдава на 16 август, но при много добри метеорологични условия и ако наблюдателят се намира на място с нисък югозападен хоризонт, каза Маркишки. Той уточни, че във всяка следваща сутрин изгревът на тази звезда подранява с близо 4 минути, поради което той започва да се наблюдава все по-удобно – на фона на още тъмното небе много рано сутрин.

Познавачите на историята на календара ще оценят значението на това астрономическо събитие, защото то е било основен репер в древноегипетския календар, допълни Пенчо Маркишки.

