Кога наистина ще свърши светът? Изчислиха края на Вселената

Учените поставят под въпрос всичко, което досега сме знаели за съдбата на космоса. Нов модел на астрофизици от университета Корнел показва, че Вселената не просто няма да се разширява вечно, а вече се намира на път към драматично свиване. Далечният, но математически предсказуем „Голям срив“ може да сложи край на пространството, времето и материята, точно както ги познаваме днес.

Космосът може да започне да се свива след 10 милиарда години

Според екипа, ръководен от С.-Г. Хенри Тай, разширяването на Вселената няма да бъде вечен процес. Получените данни сочат, че обратното броене е вече в ход и че след около 10 милиарда години растежът на пространството ще спре напълно. След това гравитацията бавно ще поеме контрол и ще обърне движение­то: галактиките ще започнат да се приближават една към друга, а свиването постепенно ще се ускорява.

Събитието ще достигне своя апокалиптичен край след приблизително 20 милиарда години, когато цялата материя ще се срине в една крайна сингулярност. „Пълно обратно космическо разширение на всичко“, описват учените, и „Голямо схващане“ като финал.

Тези прогнози не стъпват на спекулации, а на наблюдателни доказателства и проверени математически модели, подкрепени от едни от най-мащабните космологични измервания, правени досега.

Тъмната енергия вече не изглежда като постоянна сила

Дълго време космолозите вярваха, че Вселената се разширява с повишаваща се скорост благодарение на мистериозната тъмна енергия. Но нови резултати от две престижни международни програми – Изследването на тъмната енергия (DES) в Чили и Спектроскопския инструмент за тъмна енергия (DESI) в САЩ – сериозно разклащат този модел. „Не става въпрос само за това как е започнала Вселената. Въпросът е кога – и как – ще свърши“, посочва д-р Ючен Циу, съавтор на изследването.

Аксионите – невидимите частици, които могат да предизвикат края

Ключът към новия сценарий са ултралеките аксиони – теоретични частици, смятани за кандидати и за тъмна материя, и за тъмна енергия. Според модела те постепенно променят космологичната константа Λ. Силата на тъмната енергия вече не се приема като неизменна. Вместо да продължи да тласка галактиките към безкрайността, тя може да загуби способността си да поддържа разширяването.

„Когато тази промяна достигне праг – което се очаква да се случи след около 10 милиарда години – разширяването на Вселената ще спре. В този момент гравитационното привличане на цялата материя бавно ще обърне посоката на космическото разширяване“, се казва в публикацията. Следва обрат в развитието на космоса, който завършва с абсолютен колапс.

Това виждане обръща наопаки съвременната космология, според която Вселената ще става все по-студена, по-празна и по-изолирана, докато не изгасне без събитие.

Доказателства има, но директни наблюдения все още не

Аксионите не са наблюдавани пряко, а тъмната енергия остава едно от най-големите неизвестни понятия във физиката. Въпреки това данните, които DES и DESI събират за разпределението на галактиките в пространството и промените в техните позиции, дават силни основания за новия модел. Той най-добре съответства на наблюденията, когато Λ е отрицателна и когато аксионите присъстват като динамично поле.

Учените очакват близко бъдеще на още по-големи прозрения. Бъдещи мисии като SPHEREx на НАСА, Euclid на ESA и обсерваторията Vera C. Rubin ще предоставят несравнимо по-прецизни данни за тъмната енергия. Те могат или да потвърдят мрачното пророчество за Големия срив, или да го опровергаят напълно.

За момента доказателствата показват едно: въпреки че Вселената продължава да се разширява, този процес се забавя. Незабележимо. И неизбежно.

