Идва чудо с мега звезда от Вселената
Какво сочат последните проучвания
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Какво сочат последните проучвания
Астролозите обясняват, че именно този знак ще им помогне за определяне на по-нататъшни стъпки и действия
Нов модел предвижда катастрофален колапс, който ще унищожи време, материя и галактики
Атос Саломе говори пред "Дейли Стар"
Астрономите изследваха най-старата светлина в небето
Разумът е вирус, с когото Вселената не бърза да се справи
Япония предвижда утре да изстреля рентгенов спътник, който би трябвало да предостави на учените различна картина на Вселената, оповести Японската аген...
В края ще има само електрони, фотони и позитрони Вселената генерира два пъти по-малко енергия отколкото преди 2 млрд. години, установи международен е...