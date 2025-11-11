Магнитна буря удря Земята с нова сила

Магнитните бури, тормозещи Земята през последните дни, ще се засилят отново, според данни на Британската геоложка служба.

Съобщава се, че на 11 и 12 ноември нашата планета може да бъде ударена от изхвърляне на коронарна маса, което се е случило на 7-ми.

Също на 9 ноември се случи слънчево изригване от клас X – най-мощните изригвания, които могат да се случат на нашата звезда. Изригването беше съпроводено и от изхвърляне на коронарна маса (CME), насочено към Земята.

Очаква се тази вълна да достигне и нашата планета на 11-12 ноември, което ще доведе до значително укрепване на геомагнитната среда. Магнитната буря ще достигне ниво G3 - силна.

Освен това сутринта на 10 ноември от същия централен регион на слънчевия диск избухна друго изригване от клас X. В момента не е известно дали то ще засегне нашата планета.

Данните на метеоагента също показват, че магнитната буря ще се засили на 11 ноември. Очаква се К-индексът да бъде около 6, което също показва магнитна буря.

Магнитна буря на Земята продължава от края на октомври. През последните дни се наблюдават все повече слънчеви изригвания. Наред с изригванията, учените регистрират и изхвърляния на коронарна маса, някои от които се насочват към нашата планета. Това причинява нови магнитни бури. Прогнозите сочат, че магнитните бури ще продължат на 12 и 13 ноември.

