Откриха огромен тунел в планина. 22 км се минават за минути

Един от най-дългите пътни тунели в света, Тианшан-Шънгли, беше открит в Китай. Дължината му е над 22 км.

Това съобщи агенция Синхуа.

Тунелът става втория по дължина в света след Лердалски тунел в Норвегия, чиято дължина е 24,5 км.

Тунелът се намира в района Синдзян-Уйгур, в северозападната част на страната. Така пътят през планински терен се намали от 3 няколко часа на 20 минути.

Минава през 16 зони на разломи и е построен в зона с висока сеизмична активност и трудни климатични условия.

Тунелът става част от нова магистрала, чиято дължина вече е над 324 км.

Строителството на пътния тунел продължи пет години, а инвестицията е около 6,6 милиарда долара.

