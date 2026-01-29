Чудо! Ученик излезе от двумесечна кома. Какво го върна към живота?

Осемгодишно момче в Китай се събуди от 55-дневна кома, след като чу гласовете на съучениците си в специално записани видеа.

Тази история разщаза South China Morning Post.

Лю Чуси от провинция Хунан получил тежки мозъчни и белодробни увреждания при автомобилна катастрофа през ноември. Лекарите смятали, че шансовете му да се събуди са минимални.

Майката започнала да търси всякакви лечения. Лекарят й препоръчал да се използват познати звуци за стимулиране на мозъка..

Учителят на момчето организирал съучениците и всеки от тях записал трогателни видеа за него. Казвали му, че го чакат да играят футбол, да се върне в училище, пели любимите му песни.

Майката пускала тези записи на сина си всеки ден. След 45 дни той реагирал за първи път, като мръднал клепачите си, а по-късно се усмихнал, когато чул гласа на учителя си.

На 55-ия ден Лю най-накрая успял да помръдне ръката си.

Когато учителят и приятелите му дошли на свиждане, той отворил очи и да им помахал с ръка.

Майката на г-жа Лю каза, че това е чудо и благодари на всички за помощта.

Тя изрази надежда, че тази история ще донесе вяра на други семейства.

Състоянието на момчето постепенно се подобрява. Неговата история е събрала десетки милиони гледания в социалните мрежи навсякъде по света.

