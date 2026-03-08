Китай бие тревога за войната в Иран преди срещата Си-Тръмп

Китай предупреди, че „пламъците на войната“ се разпространяват и призова за незабавно намаляване на напрежението в Близкия изток. Пекин настоя всички страни да се върнат на масата за преговори и да предотвратят разширяване на конфликта.

Изявлението идва на фона на продължаващата война около Иран и дни преди очакваната среща между китайския лидер Си Цзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп. Разговорите между двете най-големи икономики в света се очаква да се проведат в Пекин по-късно този месец.

Китай предупреждава за разширяване на войната

Китайският външен министър Ван И заяви, че конфликтът не носи полза на никого и е трябвало да бъде избегнат.

„Това е война, която никога не трябваше да се случва, и война, която не донесе полза на никого“, каза Ван И по време на пресконференция в неделя в кулоарите на годишната сесия на китайския парламент.

Той представи Китай като защитник на международната стабилност и призова за незабавно прекратяване на бойните действия.

Призив за примирие и преговори

Според Пекин ситуацията в региона може да се влоши, ако не бъдат предприети бързи дипломатически действия.

Ван И подчерта, че Китай е „най-важната сила за мир, стабилност и справедливост в света“ и призова за незабавно примирие.

„Трябва да се предотврати ескалацията на ситуацията и да се избегне разпространението на пламъците на войната“, заяви той.

По думите му всички страни трябва „възможно най-скоро да се върнат на масата за преговори и да решат различията си чрез равноправен диалог“.

Ключова среща между Си и Тръмп

Изявленията на китайския външен министър идват в момент, когато Пекин се подготвя за важна дипломатическа среща със Съединените щати.

Очаква се китайският лидер Си Цзинпин да приеме президента Доналд Тръмп в Пекин в края на месеца за разговори между двете най-големи икономики в света.

Китай поддържа традиционно близки отношения с Иран и, подобно на много други държави, наблюдава със сериозна тревога ескалацията в Близкия изток. Войната вече доведе до рязко поскъпване на петрола и сътресения в световната икономика.

Пекин иска диалог със САЩ

Въпреки напрежението Китай сигнализира, че иска диалог със Съединените щати.

„Сега е необходимо и двете страни да направят сериозна подготовка, да създадат благоприятна атмосфера, да управляват съществуващите различия и да премахнат ненужната намеса“, заяви Ван И.

Той подчерта, че Китай винаги е подхождал „положително и открито“ към отношенията със САЩ.

„Ключът е Съединените щати да се движат в същата посока“, добави китайският външен министър.

