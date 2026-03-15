Шеф Манчев си търси шофьор, дава вкусна заплата

Известният кулинар и телевизионна звезда Иван Манчев търси личен шофьор, като предлага стартово възнаграждение от около 1300 евро бруто. Обявата е публикувана от името на ресторанта му и е за постоянна позиция на пълен работен ден в София, предаде "Марица".

Работодателят търси отговорен, дискретен и лоялен човек, който да поеме ролята на личен шофьор на популярния готвач. Освен фиксираната заплата кандидатът може да разчита и на допълнителни бонуси. Позицията се предлага с трудов договор към фирмата на Манчев, като са осигурени стандартните социални и здравни осигуровки. От компанията подчертават, че държат на коректност и професионализъм, а работата предполага висока степен на доверие между работодател и служител.

Какви са изискванията към кандидатите

Сред основните условия за кандидатстване е притежаването на шофьорска книжка категория B. Търси се човек с чисто съдебно минало и без сериозни нарушения на пътя. Важни качества за позицията са също дискретността и умението да се спазва конфиденциалност – особено важни при работа като личен шофьор на известна публична личност.

Очаква се шофьорът да изпълнява и допълнителни логистични задачи, свързани с ежедневните ангажименти на работодателя.

Натоварено ежедневие за популярния готвач

Иван Манчев е едно от най-разпознаваемите лица в българската кулинария. Той придоби широка популярност покрай телевизионните формати „Черешката на тортата“ и „Кошмари в кухнята“. Освен телевизионните си участия Манчев е и успешен ресторантьор, като управлява няколко заведения в София. Динамичното му ежедневие и множеството ангажименти изискват постоянна мобилност, което обяснява и нуждата от личен шофьор.





