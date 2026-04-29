Ето защо Рачков скъса от подигравки Фънки

Ефирът на телевизионното предаване „Като две капки вода“ се нажежи до червено тази вечер, след като Емилия се появи в провокативния сценичен костюм на Дара Екимова. Докато певицата изпълняваше хита „Дишам“, вниманието на зрителите и журито бе приковано от дръзката визия, предоставена лично от оригиналната изпълнителка.

Фънки, известен с хапливия си език, този път буквално „забрави“ за музикалните детайли и буквално остана без дъх пред пищното дамско деколте. Реакцията му предизвика лавина от шеги от страна на Рачков и Геро, а социалните мрежи прегряха от коментари за шеметното секси деколте на поп-фолк иконата.

Въпреки визуалната провокация, Хилда и Веско Маринов похвалиха Емилия за отличното превъплъщение и професионализма, с който избяга от типичния си маниер, за да влезе в обувките на поп звездата, а Фънки остана дълго с изплезен език.

