Андреа шокира с тежки признания

Фолк певицата Андреа направи шокиращи лични признания за големи трудности от своето детство.

"Когато бях малка, може би в 4-ти клас, животът не беше лесен. Родителите ми работеха непрекъснато, защото финансовите ни възможности бяха ограничени. Виждах ги рядко и много ми липсваха", започна Андреа.

"Един ден ме изпратиха на зелено училище. За много деца това беше приключение, но за мен се превърна в урок, който никога няма да забравя.Някои от момичетата решиха, че щом нямам толкова пари като тях, нямам право да спя на легло. Казаха ми, че бедните хора спят на земята. И аз спах на земята", шокира певицата.

"На следващия ден трябваше да се разхождаме в гората. Но отново чух думи, които нараниха детското ми сърце. Казаха ми, че децата, които носят мъжки дрехи или тези на брат си не заслужават да бъдат с останалите. Но точно тогава, сред дърветата и тишината на гората, намерих нещо необикновено – парченце слюда. Малък кристал, който блестеше на слънцето, сякаш носеше собствена светлина. Тогава не разбирах защо ме привлече толкова силно. Днес знам. Слюдата е минерал, който се разделя на тънки пластове, но никога не губи блясъка си. И може би това беше посланието, което животът ми изпрати в онзи ден. Че хората могат да те нараняват. Че обстоятелствата могат да те пречупват на пластове. Че понякога ще се чувстваш различен, отхвърлен и сам", завършва Андреа.

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