Поп фолк легенда с най-интимното разкритие за живота си. Феновете й са в шок
Тя обаче няма да вдигне завесата докрай
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Тя обаче няма да вдигне завесата докрай
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