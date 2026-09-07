Поп фолк легенда с най-интимното разкритие за живота си. Феновете й са в шок

Ивана май вече не е сама. Само няколко месеца след като призна, че от 7-8 години няма мъж до себе си, фолкзвездата направи любопитно разкритие – в живота ѝ вече има човек, но самоличността му няма да стане обществено достояние и шокира хилядите си почитатели, които са луди по нея с признанието си.

Признанието дойде в разговор с Благой Георгиев в подкаста „Goat Media“. Докато разказваше за хората, на които може истински да се довери, изпълнителката на „Шампанско и сълзи“ посочи дългогодишните си колеги и приятели Стояна и Румен.



Джизъса обаче веднага се хвана за думите ѝ и реши да разбере дали освен тях в живота на певицата има и някой специален.

„Значи нямаш друг човек до себе си?“, попита я той. Ивана първоначално опита да се измъкне от директния въпрос.

„И имам, и нямам. Така устройва ли те?“, отвърна тя. Благой обаче не се отказа и след още малко настояване певицата каза репликата, която практически сложи край на загадката:

„Разсъди какво искам да ти кажа – има го, но няма да е публично.“

Кой е мъжът до Ивана? Точно това изпълнителката засега отказва да разкрие. Нито името му, нито подробности за отношенията им станаха ясни от разговора.

Думите ѝ обаче са особено любопитни на фона на признанието, което направи само преди няколко месеца – че от близо 7-8 години не е имала мъж до себе си.

Ивана винаги е била пестелива по отношение на любовния си живот. Самата тя признава, че списъкът с връзките ѝ не е дълъг, а мъжете, с които е била, са уважавали както нея, така и професията ѝ.

„Не съм ги поставяла в ситуация да ги унижавам и да се чувстват така, че аз съм известната, а мъжът е на заден план“, споделя певицата.

Разговорът стигна и до много по-лична тема – цената, която Ивана е платила за огромния си професионален успех.

В годините, когато кариерата ѝ се изстрелва нагоре и хит след хит я превръщат в една от най-популярните изпълнителки у нас, голяма част от грижите за дъщеря ѝ Теодора поемат нейните родители.

Ивана признава, че е пропуснала моменти, които една майка трудно може да върне назад.

„Когато започна да пише първите букви, аз не бях вкъщи“, разказва тя.

Не е била до дъщеря си и при друг важен момент от порастването ѝ.

„Бях някъде по пътищата, когато майка ми ми се обади и ми каза: „Знаеш ли, че вече имаме момиче“... пак не можах тези моменти да ги преживея. Добре, че е майка ми“, признава Ивана, а днес обаче тя отказва да съди тогавашния си избор.

„Сега обаче не се осъждам, защото една мечта щеше да бъде заменена. Това е цената, която платих“, прави равносметката си певицата.

А след години, в които кариерата често е заставала пред личния ѝ живот, една кратка реплика вече е достатъчна, за да предизвика любопитството на почитателите ѝ: „Има го, но няма да е публично.“