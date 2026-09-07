Край! Чарлз се произнесе за Хари и Меган

Херцогът и херцогинята на Съсекс няма да бъдат работещи членове на кралското семейство, изпълняващи официални ангажименти, след като се завърнаха в Обединеното кралство. Това се казва в писмо, изпратено от името на крал Чарлз III, съобщи Би Би Си.

Писмото има за цел да изясни статуса на принц Хари и Меган Маркъл, които се преместиха обратно от Калифорния с децата си Арчи и Лилибет миналия месец.

Те все още няма да могат да използват титлите „Н.В.“ (Негово/Нейно Кралско Виличество) и са „частни граждани с търговски и благотворителни интереси“, се посочва в писмото, изпратено от името на краля от Лорд-шамбелана, висш служител в Двореца.

Според източници от Двореца то е било изпратено до екипа на принц Хари, както и до правителството, военните и лорд-лейтенантите.

Лорд-лейтенантите и правителствените служители участват в организирането на кралски посещения и ангажименти, а това писмо ясно показва, че всички ангажименти, поети от семейство Съсекс, ще бъдат в частно качество, а не в качеството им на представители на кралското семейство.

Става ясно, че евентуални посещения на принц Хари и Меган не трябва да се третират като кралски ангажименти.

Това се случва преди очакваните публични появи на семейство Съсекс тази есен, докато те се установяват в Обединеното кралство и подкрепят своите благотворителни организации.

Посланието от краля подчертава, че позицията, договорена през 2020 г., когато семейство Съсекс напусна Обединеното кралство - така нареченото „Споразумение от Сандрингам“ - остава в сила.

„Добре известно е, че през януари 2020 г. херцогът и херцогинята се оттеглиха от изпълнението на представителни задължения от името на Монарха и вече не са работещи членове на кралското семейство“, се казва в писмото.

Писмото, изпратено от името на краля, потвърждава, че това положение остава непроменено.

„Благотворителната дейност на херцога и херцогинята е техен личен въпрос и се извършва в частното им качество“, се допълва в съобщението.

В посланието на краля се казва още, че всички въпроси от страна на организации относно приема, който трябва да бъде оказван на семейство Съсекс, „особено когато може да се изисква използването на публични средства, трябва да бъдат отправяни към Бъкингамския дворец“.

Все още има нерешени спорове относно охраната на принц Хари и Меган в Обединеното кралство, а в писмото изрично се уточнява: „Всички оперативни въпроси, свързани със сигурността, трябва да продължат да се насочват към съответните полицейски органи.“

Източници от Двореца подсказват, че е било за предпочитане писмото да бъде оповестено публично в дух на прозрачност, вместо да се рискува да изтече в медиите.