Даяна не е единствената: 10 кралски особи, чиято смърт разтърси света

Смъртта на член на кралско семейство рядко остава само семейна трагедия. През годините някои от най-известните кралски особи са загивали при драматични и неочаквани обстоятелства, превръщайки личната си съдба в част от световната история.

От автомобилни катастрофи и самолетни инциденти до атентат – ето десет кралски личности, чиято смърт прекрачи границите на собствените им държави. На днешния ден преди 29 години си отиде принцесата на народа, лейди Даяна.

Принц Джордж, херцог на Кент – 1942 г.

Принц Джордж, херцог на Кент, е син на крал Джордж V и по-малък брат на крал Джордж VI. Той загива едва на 39 години на 25 август 1942 г., когато самолетът, с който пътува към Исландия, се разбива в хълм в Шотландия.

Останалите жертви също са военнослужещи или служители на Кралските военновъздушни сили. Един от членовете на екипажа оцелява.

Принц Джордж пътува в рамките на служебните си задължения към RAF. Смъртта му е особено значима, тъй като той е първият британски кралски член от няколко столетия, загинал при изпълнение на военна служба.

Принц Густаф Адолф Шведски – 1947 г.

Принц Густаф Адолф е баща на днешния шведски крал Карл XVI Густаф.

На 26 януари 1947 г. той пътува със самолет от Нидерландия към Стокхолм. Полетът спира по план в Копенхаген, но след излитането отново самолетът губи височина, забива се в земята и избухва.

Густаф Адолф е на 40 години. По това време синът му Карл Густаф е едва на девет месеца.

Крал Джордж VI – 1952 г.

Смъртта на крал Джордж VI не просто бележи края на един живот – тя променя британската монархия.

Бащата на бъдещата кралица Елизабет II умира на 56 години. Здравето му е сериозно влошено след годините на Втората световна война и следвоенния период, а дългогодишното му пушене допълнително усложнява състоянието му.

Той развива съдово заболяване и рак на белия дроб. През септември 1951 г. лекарите отстраняват левия му бял дроб заради злокачествен тумор.

Дъщеря му, тогава принцеса Елизабет, постепенно поема все повече от официалните му задължения.

На 6 февруари 1952 г. Джордж VI умира в съня си в Сандрингам. Причината е коронарна тромбоза.

Елизабет се намира в Кения с принц Филип, когато научава новината. Тя незабавно става кралица – едва на 25 години.

Принцеса Марина, херцогиня на Кент – 1968 г.

Повече от две десетилетия след внезапната смърт на съпруга си принц Джордж, принцеса Марина умира неочаквано на 61 години.

Тя прекарва кратко време в болница, след което умира в съня си в двореца Кенсингтън на 27 август 1968 г.

От двореца съобщават, че от няколко седмици тя е страдала от неоперабилен мозъчен тумор.

Принц Уилям Глостър – 1972 г.

Принц Уилям Глостър, братовчед на кралица Елизабет II, загива на 30 години при самолетна катастрофа.

Той е лицензиран пилот, притежава няколко самолета и участва в любителски въздушни състезания.

На 28 август 1972 г. Уилям пилотира самолет по време на международното състезание Goodyear International Air Trophy край Улвърхамптън.

Малко след излитането самолетът губи височина. Едното му крило се удря в дърво, машината се разбива в насип и избухва в пламъци.

Уилям и вторият пилот загиват.

Лорд Луис Маунтбатън – 1979 г.

Лорд Луис Маунтбатън е чичо на принц Филип и човек, който има особено близки отношения с най-големия му син – бъдещия крал Чарлз III.

На 27 август 1979 г. Маунтбатън се отправя на риболов с лодката си край летния си дом в Ирландия.

Но на борда вече има бомба. Предната вечер член на Временната Ирландска републиканска армия (IRA) я поставя в лодката.

Когато плавателният съд се намира само на няколкостотин метра от брега, бомбата е взривена.

Маунтбатън е изваден жив от водата, но умира от раните си, преди да бъде откаран на брега.

Принцеса Грейс от Монако – 1982 г.

Преди да стане принцеса на Монако, тя е холивудската звезда Грейс Кели.

На 14 септември 1982 г. Грейс шофира от семейното имение Рок Агeл към Монако заедно с дъщеря си Стефани.

По време на пътуването тя получава лек инсулт и губи контрол над автомобила.

Колата пада от около 30-метрова скала. Грейс е откарана в болница, но травмите ѝ са прекалено тежки.

Тя умира на 52 години.

Дъщеря ѝ Стефани оцелява, макар че собствените ѝ травми не ѝ позволяват да присъства на погребението на майка си.

Принцеса Даяна – 1997 г.

На 31 август 1997 г. светът губи една от най-известните жени на своето време.

Автомобилът, в който пътува принцеса Даяна, се разбива в тунела „Пон дьо л'Алма“ в Париж.

При катастрофата загиват и Доди Файед, с когото Даяна има връзка, както и шофьорът Анри Пол.

Даяна е откарана в болница „Питие-Салпетриер“, където лекарите се опитват да спасят живота ѝ. Тя обаче умира на 36 години.

Тогавашният ѝ бивш съпруг, принц Чарлз, пътува до Париж заедно със сестрите на Даяна, за да придружи тялото ѝ обратно във Великобритания.

Смъртта ѝ предизвиква невиждана вълна от скръб. Хиляди хора оставят цветя и послания пред двореца Кенсингтън.

На погребението в Уестминстърското абатство присъстват около 2000 души, а церемонията е гледана от повече от два милиарда зрители по света.

Принц Фризо Нидерландски – 2013 г.

Принц Фризо, вторият син на бившата нидерландска кралица Беатрикс, умира през 2013 г. вследствие на инцидент със ски.

През февруари 2012 г. той кара извън обозначените писти в Лех, Австрия, когато е затрупан от лавина.

Фризо е откаран в болница в Инсбрук. Лекарите установяват тежко мозъчно увреждане вследствие на липсата на кислород.

По-късно е преместен в болница в Лондон, където започва да показва минимални признаци на съзнание.

През юли 2013 г. е преместен в двореца Хейс тен Бос в Хага, където продължава да получава медицински грижи.

На 12 август 2013 г. нидерландското кралско семейство съобщава, че Фризо е починал от усложнения, свързани с мозъчното увреждане.

Той е на 44 години.

Марк Шанд – 2014 г.

Марк Шанд не е официално кралска особа, но е брат на кралица Камила.

Той умира при нелеп инцидент в Ню Йорк на 23 април 2014 г.

Шанд присъства на благотворителен търг, след което пада пред хотел и удря главата си в тротоара.

Откаран е в болница, но лекарите не успяват да спасят живота му. Той е на 62 години.

Смъртта му е определена като нещастен случай. Медицинската експертиза посочва тежка травма на главата, фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив.

По-късно разследване установява и необичайно тънък череп, който допринася за тежестта на травмите.

Сред всички тези трагични истории смъртта на Даяна остава една от най-силно запечатаните в колективната памет. Почти три десетилетия по-късно името ѝ продължава да предизвиква интерес, а годишнината от трагедията ѝ всяка година връща вниманието към живота, любовта, семейството и необикновената популярност на принцесата.